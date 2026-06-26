Aus Wien in die Welt: Hoffnungsträger gegen Lungenkrebs

Für Betroffene eröffnet das neue Perspektiven, für den Forschungsstandort Österreich ist es ein starkes Signal. Beim fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs mit einer spezifischen genetischen Veränderung sind Therapieoptionen begrenzt. Weltweit erhalten jährlich rund 40.000 Menschen diese Diagnose, darunter viele Frauen sowie Nichtraucherinnen und Nichtraucher. Der neue Wirkstoff von Boehringer Ingelheim setzt genau hier an: Er schließt eine therapeutische Lücke und könnte Betroffenen bessere Wirksamkeit und mehr Lebensqualität ermöglichen.

Medizinischer Durchbruch Der Weg dorthin begann 2017 in Wien. Am Standort des forschenden Pharmaunternehmens suchte ein interdisziplinäres Team nach einem passgenauen Molekül. Chemikerinnen und Chemiker entwickelten potenzielle Wirkstoffe, Biologinnen und Biologen prüften rund 12.000 Verbindungen. Was in der Arzneimittelforschung im Schnitt bis zu 15 Jahre dauert, gelang in nur acht Jahren: Im August 2025 erteilte die US-Behörde FDA die Zulassung, kurz darauf folgten China und Japan. „Dank der großartigen Arbeit unserer Forschenden konnte der Wirkstoff deutlich schneller zum Einsatz kommen als üblich“, so Mark Petronczki, Leiter der globalen Onkologieforschung bei Boehringer Ingelheim.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MARION CARNIEL „Im Jahr 2025 haben wir rund 7,9 Millionen Menschen in unserer Region mit innovativen, lebensverändernden Medikamenten versorgt,“ so Pavol Dobrocky, Boehringer Ingelheim.