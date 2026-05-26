ALPINE Parkuhr von KUNSTVOLLER: Designprodukt mit Notfallfunktion

Praktisch, persönlich und Helfer im Notfall

Durch die Kombination aus Design und Funktion eignet sich die ALPINE Parkuhr nicht nur für den Eigengebrauch, sondern auch als Geschenk oder Werbemittel. Im Outdoor-Bereich stößt sie auf Interesse, da sie einen konkreten Mehrwert bietet. Ob als individuelles Accessoire, emotionales Geschenk oder personalisiertes Vereinsprodukt – die Einsatzmöglichkeit ist einzigartig und verbindet Alltagstauglichkeit mit persönlichem Ausdruck.

ALPINE Parkhuhr persönlich erleben, auf ausgewählten Märkten und Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Alle aktuellen Termine finden Sie hier: www.kunstvoller.at.