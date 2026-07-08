Access Bars® für Burnout-Prävention: Bettina Doupona klärt auf

Viele nehmen sich vor, achtsamer mit Stress umzugehen, doch alltagsnahe Strategien gegen Überlastung bleiben oft auf der Strecke. Gerade in Österreich, wo die Burnout-Risiken in zahlreichen Branchen steigen, werden praxistaugliche und nachhaltige Ansätze immer wichtiger. Die Arbeit von Bettina Doupona greift diese Entwicklung auf und macht den präventiven Ansatz durch Access Bars® und weitere Methoden greifbar. Im Zentrum steht die Frage: Wie lässt sich Burnout-Prävention so gestalten, dass sie im Berufsalltag tatsächlich funktioniert, und welche Rolle spielt bewusste Entspannung dabei?

Burnout-Prävention in Österreich: Neue Wege zur Stressbewältigung Angesichts steigender Belastungssituationen am Arbeitsplatz und einer stetig wachsenden Zahl an Burnout-Fällen rückt die Frage nach praktikablen Präventionsmöglichkeiten in Österreich immer stärker in den Fokus. In Österreich zeigt etwa jede dritte bis vierte Person Symptome von Burnout. Experten warnen zudem, dass rund zehn Prozent der Erwerbsbevölkerung akut betroffen und weitere 15 bis 40 Prozent der Bevölkerung stark gefährdet sind. Die Dunkelziffer gilt als hoch, da der Übergang zu Folgeerkrankungen wie Depressionen oft fließend ist. Auch volkswirtschaftlich ist das Thema relevant: Schätzungen zufolge können sich die Kosten für Behandlungen und Ausfälle bei einer halben Million Betroffenen im Laufe der Behandlungsdauer auf 3,9 bis 9,9 Milliarden Euro belaufen. Je früher Intervention und Diagnose erfolgen, desto geringer fallen mögliche Folgekosten aus. Während politische Debatten oft abstrakt bleiben, sind es konkrete Maßnahmen im Alltag, die tatsächlich zur Entlastung beitragen können. Ein Ansatz, der zunehmend Beachtung findet, ist das Konzept von Access Bars® für Burnout-Prävention, das auch Bettina Doupona in ihrem breiten Angebot für mehr mentale Gesundheit einsetzt.

Access Bars® als Baustein für bewusste Entspannung Im Zentrum der Arbeit von Bettina Doupona steht Access Bars® für Burnout-Prävention. Dabei handelt es sich um eine Methode, die gezielt Raum für mentale Entspannung schafft. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen und wird häufig im Rahmen von Kursen oder als praktische Einzelanwendung vermittelt. Bettina Doupona betont dabei, dass Access Bars® keinesfalls als Wundermittel missverstanden werden sollte: Bewusste Entspannung, so ihre Erfahrung, ist ein Prozess, der Geduld, realistische Erwartungen und Offenheit für ergänzende Methoden verlangt. Die eigentliche Idee hinter Access Bars® ist, über das sanfte Berühren bestimmter Punkte am Kopf einen Zustand tiefer Entspannung zu erreichen, der das Gedankenkarussell entschleunigt. Viele Kunden berichten laut Bettina Doupona von einem spürbaren Gefühl der Erleichterung, mehr Klarheit sowie ausgeprägter innerer Ruhe. In ihrer Arbeit verzichtet sie bewusst auf Heilversprechen, denn langfristige Burnout-Prävention erfordert einen klaren Blick auf die eigenen Grenzen und ein Bündel individueller Maßnahmen.

Alltagstaugliche Impulse für den Umgang mit Stress Ein zentrales Anliegen von Bettina Doupona ist es, Burnout-Prävention für den Alltag nutzbar zu machen. Dabei legt sie Wert auf kleine, aber regelmäßig integrierbare Rituale: bewusste Pausen während des Arbeitstags, ein klarer Umgang mit der eigenen Erreichbarkeit sowie der Aufbau persönlicher „Regenerationsinseln“, etwa durch Atemübungen, kurze Spaziergänge oder kreative Ausdrucksformen. Neben der klassischen Access Bars®-Anwendung bietet Bettina Doupona auch inspirierende Gespräche und praxisnahe Workshops an, in denen es darum geht, eigene Stressmuster besser zu verstehen und neue Routinen zu schaffen. Viele Menschen unterschätzen die Wirkung regelmäßiger Mini-Erholungen. Gerade in einer Gesellschaft, die permanenter Erreichbarkeit und Leistungsdruck ausgesetzt ist, sind solche kleinen Erholungsfenster manchmal wichtiger als der große Urlaub. Im Beratungskontext wird deutlich: Burnout-Prävention lebt von einer bewusst gestalteten Pausenkultur, die auch im beruflichen Umfeld möglich und notwendig ist.

Bettina Doupona setzt auf transparente Kommunikation Der Erfolg von Methoden wie Access Bars® für Burnout-Prävention hängt wesentlich davon ab, seriös mit ihnen umzugehen und die eigenen Grenzen zu kennen. Bettina Doupona legt großen Wert darauf, Kunden transparent zu informieren, worauf es wirklich ankommt. Effektive Burnout-Prophylaxe, unterstreicht sie, basiert immer auf mehreren Bausteinen: Neben Entspannungstechniken braucht es auch Reflexion, Gespräche und professionelle Begleitung über längere Zeit. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch mit anderen Expertinnen oder Unternehmen sind ihr entsprechend wichtig. Der bewusste Umgang mit Stress und die Entwicklung eigener Strategien sind individuell, eine Standardlösung gibt es nicht. Zugang zu Methoden wie Access Bars® kann jedoch einen wichtigen ersten Schritt liefern, um sich Pausen zuzugestehen und Burnout vorzubeugen. Wer einen individuellen Termin buchen oder sich für ein Seminar anmelden möchte, findet alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten übersichtlich auf www.doupona.at.