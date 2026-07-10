Messerangriff in Wien: Zwölfjähriger verletzt drei Teenager

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Wielandplatz am Donnerstag in Wien-Favoriten hat ein Zwölfjähriger mit einem Klappmesser auf einen 15-Jährigen eingestochen. Der Bursche befand sich zeitweise in Lebensgefahr, ist mittlerweile jedoch in stabilem Zustand, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden ebenfalls in ein Spital gebracht. Der verdächtige Zwölfjährige wurde nach kurzer Flucht festgenommen.

Die Polizei war gegen 19.20 Uhr zum Wielandplatz gerufen worden. Dort stießen die Beamten auf die drei durch das Messer verletzte Jugendliche. Der 15-Jährige wurde mit Stichverletzungen im Brustbereich von einem Notarzthubschrauber in ein Spital gebracht.

Bursche ausgeforscht

Noch unmittelbar danach startete die Polizei eine Sofortfahndung nach dem währenddessen geflüchteten Syrer. Beamte der WEGA hielten den Verdächtigen wenig später in der Laaer-Berg-Straße an. Das weggeworfene Klappmesser wurde in der Nähe gefunden und sichergestellt. Der unmündige Jugendliche wurde in eine Polizeiinspektion gebracht und anschließend seiner Obsorgeberechtigten übergeben. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Rauferei sind noch nicht geklärt.