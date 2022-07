Zwei mutmaßliche Suchtgiftdealer in Wien verhaftet

Ein 23-Jähriger wurde von Polizeibeamten beim Dealen mit Heroin auf offener Straße beobachtet. Daraufhin wurde er festgenommen. Bei ihm konnten 113,3 Gramm Heroin, verpackt in 23 Plastiksäckchen, und 1.065 Euro Bargeld sichergestellt.

Vier mutmaßliche Käufer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die mutmaßliche Komplizin des Mannes, eine 18-jährige Frau, nahmen die Beamten in einem Hotel in Wien-Penzing fest. Im Hotelzimmer stellten die Beamten Belege für Bargeldüberweisungen, Bargeld in Höhe von mehr als 2.000 Euro und einen gefälschten französischen Reisepass sowie einen gefälschten französischen Personalausweis sicher.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: