Zwei illegale Hotels in Wien entdeckt: Harte Strafen für Kurzzeitvermieter

Kontrollen mehrmals wöchentlich

Laut dem Büro der zuständigen Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) finden mehrmals die Woche Kontrollen statt. Geprüft werden dabei Anzeigen und Verdachtsfälle. In bestimmten Grätzeln gab es nun aber auch Schwerpunktaktionen - basierend unter anderem auf eigenen Online-Recherchen auf den einschlägigen Plattformen.

Am Wiedner Gürtel konnten dabei zwei illegale Hotelbetriebe ausgehoben werden. In den Gebäuden wurde in großem Stil vermietet. Auch in einem Hochhaus in Favoriten gab es zahlreiche zweckwidrige Verwendungen.