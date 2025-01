Wohnungsvermietung an Touristen in Wien: Bisher nur 244 Anträge bewilligt

Tausende Wohnungen wurden in Wien noch im vergangenen Juni kurzzeitig an Touristenvermietet. Danach kam ein klarer Schnitt. Denn seit 1. Juli baucht man in ganz Wien eine Ausnahmebewilligung, wenn man seine Wohnung für mehr als 90 Tage im Jahr an Touristen vermieten will. Und das hat zu einer deutlichen Reduktion an Touristenwohnungen geführt.