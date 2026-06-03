Zwei Festnahmen nach Kokain-Deal in Brigittenau

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am Dienstag in Wien-Brigittenau zwei Männer nach einem mutmaßlichen Kokainhandel festgenommen. In einer Wohnung fanden die Beamtinnen und Beamten zudem 35,4 Gramm Kokain. Das Suchtgift war teilweise in Säckchen und Briefchen verpackt - offenbar für den weiteren Verkauf, wie es am Mittwoch in einer Aussendung der Polizei hieß.

Vor den Festnahmen hatten die Beamten im Bereich der Brigittenauer Lände einen "szenetypischen Austausch" zwischen mehreren Personen beobachtet. Fünf Beteiligte – vier Männer und eine Frau – wurden kurz darauf angehalten. Bei ihnen fanden die Beamten jeweils geringe Mengen Kokain. Nach Angaben der Polizei gaben alle fünf an, das Suchtmittel kurz zuvor von einem Mann gekauft zu haben.