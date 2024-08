Zwei Einsätze, weil entblößte Personen auf Polizisten losgegangen sein sollen

Gleich dreimal haben sich Polizisten in Wien am Feiertag nicht nur Verbalinjurien oder entsprechende Gesten anhören können, sondern sind auch körperlich angegriffen worden. In allen Fällen setzte es am Donnerstag Festnahmen.

Am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring ließ sich eine Frau nur durch den zweimaligen Einsatz von Pfefferspray bändigen, und selbst das nur vorübergehend. In Favoriten griff ein Mann Beamte mit Schlägen an und verletzte zwei Uniformierte.