Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In Wien konnte die Polizei am Montag zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen. In den Morgenstunden hörte eine Hausbewohnerin in Döbling verdächtigen Lärm im Stiegenhaus. Sie beobachtete einen Mann, der versuchte, in eine Apotheke einzubrechen. Die Frau rief die Polizei.

Die Beamten stellten den Mann im Stiegenhaus. Bei ihm soll es sich um einen 19-jährigen Österreicher handeln. Er versuchte sich im obersten Stock des Hauses zu verstecken. In Tatortnähe fanden die Polizisten Tatwerkzeug, mit dem die Tür aufgebrochen worden sein dürfte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, zeigte sich aber nicht geständig.

Am Vormittag war auch in Favoriten ein Einbrecher zugange. Sicherheitsmitarbeiter eines Baumarktes beobachteten einen Mann, der versuchte, mit einer Beißzange ein Fahrradschloss aufzubrechen. Die Securities stellten den Tatverdächtigen und riefen die Polizei.

Der Mann zeigte sich vor Ort geständig und wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm soll es sich um einen 27-jährigen Slowaken handeln. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

