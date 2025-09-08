Ausgesetztes Baby am Wienerberg: Mutter legt Geständnis ab

Ein vergangene Woche in einem Kinderwagen bei einem Teich am Wienerberg zurückgelassenes Baby kommt zu einer Krisenpflegemutter.

Der neun Monate alte Bub befand sich am Montag noch in einem Spital, wo er seither untersucht und versorgt worden war. Das Kind sei entlassungsfähig und werde am Dienstag einer geeigneten Pflegeperson übergeben, sagte Ingrid Pöschmann von der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (MA 11) auf APA-Anfrage.

Im Spital sei an dem Baby nichts Auffälliges festgestellt worden, der Bub sei in einem guten physischen Zustand, erläuterte Pöschmann. Nun gehe es vorrangig darum, ihm die nötige Sicherheit und Geborgenheit zu bieten. In weiterer Folge "wird abgeklärt", das heißt, die MA 11 wird Gespräche mit den Eltern und dem Umfeld führen. Nicht zuletzt wird es dabei darum gehen, "wie es zu so einer Situation kommen konnte", so Pöschmann. Dann erst könne man über den weiteren Verbleib des Kindes entscheiden. Bub blieb allein im Kinderwagen zurück Passanten hatten am Donnerstagabend eine Frau bei einem Teich im Bereich Neilreichgasse beobachtet, die mit dem Kind den Schilderungen zufolge sehr unsanft umgegangen sei. Einmal sei sie mit dem Baby am Arm sogar gestürzt. Von Augenzeugen angesprochen, ging die Frau zunächst mit dem Buben davon, ließ aber den Kinderwagen zurück. Wenig später kam der Mann mit dem Baby am Arm, setzte es in den Kinderwagen und kündigte an, er gehe seine Frau suchen. Dann verschwand auch er, der Bub blieb zurück. Samstagabend forschte die Polizei das Paar aus.