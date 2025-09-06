Baby am Wienerberg ausgesetzt: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend wurde ein etwa 11 Monate alter Säugling am Wienerberggelände in Wien-Favoriten zurückgelassen. Zuvor soll eine unbekannte Frau durch ihr Verhalten mit dem Kind die Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen auf sich gezogen haben. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos eines unbekannten Mannes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der beteiligten Personen.

Auffälliges Verhalten am Teich

Laut Polizeibericht wurden am Donnerstag, 4. September, gegen 19.00 Uhr mehrere Passanten auf eine Frau aufmerksam, die sich mit einem Säugling in der Nähe eines Teiches im Wienerberggelände aufhielt. Die Unbekannte soll ein auffällig rohes Verhalten gegenüber dem Kind gezeigt haben. Zeugen beobachteten, wie die Frau mehrmals mit dem Kind ins Wasser ging und beim Verlassen des Teiches mit dem Säugling am Arm zu Sturz kam. Als Passanten die Frau auf ihr Verhalten ansprachen, soll sie sich mit dem Kind entfernt haben.