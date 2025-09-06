Wien: Betrunkener stößt Parksheriff mit Auto nieder und flieht

Ein Betrunkener hat am Freitagnachmittag in Wien-Penzing einen Parksheriff mit seinem Auto niedergestoßen und verletzt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick überprüfte der 46-jährige Beamte einen Wagen, der in einer Ladezone in der Pachmanngasse abgestellt war. Der Lenker kam dazu, der Parkraumüberwacher sprach ihn an. Bei dem Gespräch bemerkte er, dass der Lenker lallte und stark nach Alkohol roch. Der Sheriff forderte den Mann auf, nicht in den Wagen zu steigen.

Lenker konnte ausgeforscht werden

Der ließ sich davon nicht beirren, startete den Motor und stieß den Beamten nieder, bevor dieser noch den Notruf anrufen konnte. Der Mann brauste mit dem Auto in Richtung Hütteldorfer Straße davon. Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße fahndeten nach dem Lenker, jedoch ohne Erfolg. Der Parksheriff lieferte eine genaue Beschreibung, mit der der Autofahrer ausgeforscht wurde. An seiner Wohnadresse war er jedoch nicht anzutreffen. Er wurde angezeigt. Die Berufsrettung brachte das Opfer unterdessen in ein Krankenhaus.