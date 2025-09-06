Wien: Autofahrer mit Drogen und viel Bargeld aus dem Verkehr gezogen

Beamte der Landesverkehrsabteilung haben am frühen Freitagabend in Wien-Landstraße einen Mann mit einer größeren Menge Drogen und 5.600 Euro Bargeld erwischt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick waren die Polizistinnen und Polizisten bei einer Schwerpunktaktion beschäftigt, als ihnen der Wagen eines 43-Jährigen mit offen stehendem Kofferraumdeckel auffiel. Sie baten den Mann zu einer Kontrolle und bemerkten die geröteten Augen und das auffällige Verhalten des Lenkers.

Verweigerte ärztliche Kontrolle

Im Kofferraum fanden sie 70 Gramm Crystal Meth, 75 Milliliter Liquid Ecstasy, 5.600 Euro in bar, mehrere Handys, Notebooks, Bankomat- und Kreditkarten. Der 43-jährige österreichische Staatsbürger besitzt darüber hinaus keine gültige Lenkberechtigung und verweigerte auch die Kontrolle durch einen Amtsarzt.

Die Vermutung lag nahe, dass der den Polizisten einschlägig bekannte Mann selbst unter Drogeneinfluss stand. Er wurde festgenommen. Am Wagen stellten die Beamten darüber hinaus zahlreiche technische Mängel fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes.