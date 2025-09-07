Ausgesetztes Baby in Wien: Eltern festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Freitagabend einen 48-jährigen Italiener am Bahnhof Hütteldorf festgenommen. Der Mann steht unter Verdacht, gemeinsam mit einer 30-jährigen Ukrainerin einen 11 Monate alten Buben im Bereich des Wienerberggeländes zurückgelassen zu haben. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um den Vater des Kleinkindes.

Fahndungserfolg nach Lichtbildveröffentlichung

Nachdem die Landespolizeidirektion Wien am Vortag Lichtbilder des zunächst unbekannten Mannes veröffentlicht hatte, konnte der Tatverdächtige am Freitag gegen 18.30 Uhr im Bereich des Hütteldorfer Bahnhofes angehalten werden. Die mutmaßliche Mutter des Kindes, eine 30-jährige Ukrainerin, wurde kurz darauf an ihrer Wohnadresse angetroffen.

Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des Tages durch Ermittler des Landeskriminalamtes Wien einvernommen. Zum Motiv und den genauen Umständen des Vorfalls machte die Polizei bislang keine Angaben. Der Gesundheitszustand des Kleinkindes wurde in der Mitteilung nicht erwähnt.