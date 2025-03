Zug-Fan missbrauchte minderjährige Buben

Der junge Mann ist am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen angeklagt. Er soll vier Buben im Alter von 11 bis 13 Jahren zu sexuellen Handlungen überredet haben. Davon gibt es auch Fotos und Videos.

Kennen gelernt hatte er die Buben in Chats, in denen sich Zug-Fans austauschen. "Er gehört der sogenannten Trainspotting-Szene an", sagt die Staatsanwältin. "Er interessiert sich sehr für Züge." Und er traf dort eben auch auf deutlich Jüngere, die er anschrieb. Mit denen er Treffen ausmachte.

Weitere Opfer

Die Vorwürfe gehen zurück bis ins Jahr 2020. Da war der Angeklagte selbst erst 14 Jahre alt. Doch erst im September 2024 wurden die Behörden auf ihn aufmerksam. Da vertraute sich ein Bub seiner Mutter an. Schnell stellte sich heraus, dass es weitere Opfer gab. Der Angeklagte selbst war dazu geständig. "Sie haben bei der Polizei eine Art Lebensbeichte abgelegt", bemerkt auch die Richterin an.

"Es war ein sehr umfangreiches Geständnis. Er wollte es loswerden. Und er will unbedingt in Therapie", bekräftigt auch die Anwältin des Angeklagten. Insgesamt 160 entsprechende Bild- und Videodateien wurden bei ihm sichergestellt.