Felsenpinguine: Süße Neuigkeiten aus dem Tiergarten Schönbrunn

Nun nähern sie sich im Polarium dem Wasser an, wie der Zoo am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind im April zehn Felsenpinguine geschlüpft.

Der Nachwuchs wurde erst von den Elterntieren versorgt, bevor das Tierpflegerteam sie in einem eigenen Bereich fütterte und regelmäßig wog.

In Zukunft sollen die Jungvögel in einen eigenen Bereich mit Wasserzugang bei der Kolonie übersiedeln.