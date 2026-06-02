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Wien

Felsenpinguine: Süße Neuigkeiten aus dem Tiergarten Schönbrunn

Besucherinnen und Besucher können bereits die ersten Fütterungen der Jungen im Wasser erleben. Die Jungtiere sind im April geschlüpft.
02.06.2026, 10:55

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NÖRDLICHER FELSENPINGUIN IM WIENER ZOO SCHÖNBRUNN MIT NACHWUCHS

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind im April zehn Felsenpinguine geschlüpft.

 Nun nähern sie sich im Polarium dem Wasser an, wie der Zoo am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.

++ HANDOUT ++ NACHWUCHS BEI DEN NÖRDLICHEN FELSENPINGUINEN IM WIENER ZOO SCHÖNBRUNN

Die Pinguin-Babys fühlen sich pudelwohl

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Der Nachwuchs wurde erst von den Elterntieren versorgt, bevor das Tierpflegerteam sie in einem eigenen Bereich fütterte und regelmäßig wog. 

In Zukunft sollen die Jungvögel in einen eigenen Bereich mit Wasserzugang bei der Kolonie übersiedeln.

++ HANDOUT ++ NACHWUCHS BEI DEN NÖRDLICHEN FELSENPINGUINEN IM WIENER ZOO SCHÖNBRUNN

Erste Schritte im Polarium

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"Nördliche Felsenpinguine sind in ihrem ursprünglichen Lebensraum im Südatlantik stark gefährdet. Folglich ist jedes Individuum für die Population besonders wichtig", wurde Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zitiert. "Durch das Füttern und Wiegen gehen wir sicher, dass sich jedes Tier optimal entwickelt."

Hietzing
Agenturen, kks  | 

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