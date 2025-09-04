Süßer als Labubu: Vier Zwergmangusten-Babys in Schönbrunn

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Spitze Nase, Mini-Ohren und freche Knopf-Augen: Was den Süßheitsfaktor betrifft, lassen diese vier Rabauken jeden Labubu - das sind die aktuell gehypten Kuschelmonster - alt aussehen. Mitte Juli sind vier Zwergmangusten im Tiergarten Schönbrunn zur Welt gekommen. In der Zwischenzeit erkunden die Jungtiere ihre Umgebung, als sicherer Rückzugsort bietet sich der Bau im künstlichen Termitenhügel an.

Aus dem Zoo heißt es, dass die Neugierde der Säugetiere von Tag zu Tag wächst. Aufgepasst wird von den stets wachsamen erwachsenen Tieren, die nicht von der Seite des Nachwuchses weichen. Nur ranghöchste Weibchen bekommen Nachwuchs Wenn ein Jungtier bei einer vermeintlichen Gefahr nicht schnell genug selbst in den Bau zurückkehrt, reagieren die Elterntiere und die älteren Geschwister schnell und tragen sie im Maul dorthin zurück. "Zwergmangusten haben ein spannendes Sozialsystem. Sie leben gesellig in kleinen Gruppen. Nachwuchs bekommt in der Regel nur das ranghöchste Weibchen. Bei der Aufzucht helfen jedoch alle mit", sagte Kuratorin Eveline Dungl.

Zwergmangusten sind gesellige Tiere

Die Zwergmangusten zählen zu den kleinsten Mangusten-Arten und wiegen selbst ausgewachsen nur 300 Gramm. Gesäugt werden sie in der Zwischenzeit fast nicht mehr. Eier, Obst und Insekten "Die Kleinen probieren bereits alles, was auf dem Futterplan steht: faschiertes Rindfleisch, Eier, Gemüse, Obst und vor allem Insekten. Hier merkt man, dass sie kleine Raubtiere sind, denn den Heimchen jagen sie schon begeistert hinterher", sagte Tierpflegerin Anja Kienast-Doppler.