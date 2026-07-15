Zoll macht am Flughafen Wien kuriosen Fund

Bei der Kontrolle von Reisenden aus China fanden die Zöllner im Gepäck eines Passagiers 117 Ampullen mit Nahrungsergänzungen in Form von Haifischknorpel, die beschlagnahmt wurden.



Der Passagier aus China meldete die Ware nicht beim Zoll an und wollte durch den Grünkanal nach Österreich einreisen. Im Zuge einer stichprobenartigen Kontrolle wurde das Gepäck beim Röntgen genau durchleuchtet. Aufgrund der festgestellten Verstöße gegen den Artenschutz wurde eine Geldstrafe verhängt.

Viele Tier- und Pflanzenarten sind heute weltweit in ihrem Bestand gefährdet bzw. sogar von der Ausrottung bedroht. Zum Schutz solcher Arten wurden auf internationaler und auf nationaler Ebene Regelungen getroffen, die den internationalen Handel unterschiedlich stark beschränken.