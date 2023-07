Zivilstreife nahm zwei Taschendiebinnen am Stephansplatz fest

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten am Freitag Schwerpunktstreifen am Stephansplatz in Wien durch. Dabei fielen den Beamten, die in Zivil unterwegs waren, zwei Frauen auf, die sich "immer wieder nahe an Passanten heran bewegten und sich nervös umsahen", berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag.

Tatsächlich handelte es sich um mutmaßliche Taschendiebinnen, die Frauen wurden festgenommen.