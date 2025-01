Zerstückelte Leiche im Marchfeldkanal: "Manchmal hat man keine Wahl"

Und tatsächlich ging der Freund zur Polizei. Und das ausgerechnet mit dem nun Angeklagten. "Bei der ersten Polizeiinspektion hat man uns nicht ernst genommen. Der Polizist hat gesagt, in Österreich verschwindet man nicht so leicht" , erzählt der Mann. Auf der zweiten Inspektion schließlich wurde die Vermisstenanzeige aufgenommen. Auch die Ex-Frau des Opfers machte sich große Sorgen.

Der Zeuge und der Angeklagte hielten auch Nachschau in der Wohnung des Opfers in Hietzing. Gerade zu diesem Zeitpunkt war die Polizei bei der Wohnung des Vermissten - weil eine Nachbarin angezeigt hatte, dass das Fenster des Mannes in den Innenhof schon so lange offen stehe und niemand in der Wohnung reagiere.

Gründlich geputzt

Dass sich hier ein blutiges Verbrechen ereignet hatte, ahnte niemand. Peyman N. war mit einem Hammer getötet worden. In der Wohnung wurde seine Leiche auch zerstückelt. Doch danach wurde derart gründlich geputzt, dass sogar der Parkettboden herausgerissen werden musste, um Blutspuren zu finden.