Mann (96) beim Zentralfriedhof von Straßenbahn erfasst und getötet

Es war am Sonntag gegen 17 Uhr, als der tragische Unfall passiert ist. Eine Straßenbahn der Linie 71 war auf der Simmeringer Hauptstraße unterwegs, als ein Mann im Bereich der Station Zentralfriedhof, Tor 1, die Fahrbahn samt den Gleisen überqueren wollte.

Laut Auskunft der Wiener Linien dürfte der Mann (96) dabei eine herannahende Straßenbahn übersehen haben, die in Fahrtrichtung Simmering unterwegs war.

Trotz Notbremsung Mann erfasst

"Der Fahrer hatte sofort eine Notbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern", bestätigt eine Sprecherin der Wiener Linien.