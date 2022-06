Wortgefecht zwischen Männern endet nach Messerattacke im Krankenhaus

Polizeieinsatz am Feiertag Nachmittag in Wien-Ottakring. Die Polizisten wurden zu einem Streit am Lerchenfelder Gürtel gerufen. Zwei Männer sollen ein Gespräch geführt haben, daraus soll eine hitzige Diskussion entstanden sein. Ein Wort gab das andere, es soll zu Beschimpfungen und Wortgefechten gekommen sein.

Plötzlich soll einer der beiden Männer ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben. Ein 41-Jähriger erlitt eine nicht lebensgefährliche Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Nach ihm wird gefahndet.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: