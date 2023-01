Nach einem Wohnungsbrand in Döbling ist der Inhaber des Appartements am Mittwoch reanimiert worden. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, waren die Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Weinberggasse gerufen worden. Eine Wohnung im zweiten Stock eines Hauses stand in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand, dem ein Zimmer komplett zum Opfer fiel, mit einer Leitung.

Als sie danach das Appartement durchsuchten, fanden sie den leblosen Wohnungsinhaber. Sie reanimierten den Pensionisten und übergaben ihn der Berufsrettung.