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KURIER WM-Public-Viewing: “Haben uns sehr gut geschlagen”
Im Garten des Palais Auersperg lädt der KURIER zum WM-Public-Viewing Österreich vs. Argentinien. Mitreißende Stimmung, vielfältiges Programm und Fußball-Legende Frenkie Schinkels mittendrin.
Der KURIER verwandelt den altehrwürdigen Garten des Palais Auersperg in eine Fußballarena unter freiem Himmel. Beim historischen WM Match Österreich gegen Argentinien gibt es ein Public Viewing mit jede Menge Rahmenprogramm. Beste Laune trotz der 2:0 Niederlage.
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