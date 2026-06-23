Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
KURIER TV

KURIER WM-Public-Viewing: “Haben uns sehr gut geschlagen”

Im Garten des Palais Auersperg lädt der KURIER zum WM-Public-Viewing Österreich vs. Argentinien. Mitreißende Stimmung, vielfältiges Programm und Fußball-Legende Frenkie Schinkels mittendrin.
Michael Baumgartner
23.06.2026, 17:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der KURIER verwandelt den altehrwürdigen Garten des Palais Auersperg in eine Fußballarena unter freiem Himmel. Beim historischen WM Match Österreich gegen Argentinien gibt es ein Public Viewing mit jede Menge Rahmenprogramm. Beste Laune trotz der 2:0 Niederlage. 

Fußball-WM Josefstadt
kurier.at  | 

Kommentare