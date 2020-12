Winterpaket: 50 Euro ermöglichen Schlafsack und warme Mahlzeit

Die Situation in den Notquartieren dürfte noch recht stabil sein. Von 860 Betten seien derzeit 789 belegt, sagte Schwertner. Es gebe also noch freie Plätze. „Aber für eine Entwarnung ist es noch zu früh.“ Denn Wiens Caritas-Direktor befürchtet, dass „die große Obdachlosigkeit“ zeitversetzt noch kommt. „Das Match ist noch offen“, appellierte er an Gegenmaßnahmen seitens der Politik.

Winternothilfe bis in den Sommer

Vom Bund fordert Schwertner, die Mietstundungen auf die gesamte Dauer der Pandemie auszudehnen. Und es brauche „großzügige Fristen und Raten“ für die entsprechenden Rückzahlungen. Von der Stadt wünscht er sich, dass diese die Winternothilfe - wie schon heuer - auch 2021 über den Sommer verlängern.