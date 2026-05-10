Wings for Life Run, ESC und Derby: Massive Verzögerungen auf Wiens Straßen

Am heutigen Sonntag sind sowohl die Polizei als auch die Nerven der Wienerinnen und Wiener selbst gefordert: Gleich drei große Events sorgen dafür, dass es in der Stadt zu massiven Verzögerungen kommt.

Mit dem Wings for Life Run, dem ESC sowie dem Wiener Stadtderby finden beinahe zur gleichen Zeit drei große Veranstaltungen statt, die jeweils für sich bereits eine Herausforderung darstellen. Dementsprechend stand der Verkehr in der Hauptstadt bereits am frühen Nachmittag still.

Bereits am Freitag machte der ÖAMTC auf die zahlreichen Straßensperren und möglichen Staus aufmerksam und riet allen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder die betroffenen Gebiete über die Stadtautobahn zu umfahren. "Entlang der genannten Route und allen angrenzenden Straßenzügen ist mit Zeitverlusten zu rechnen", hieß es von den Verkehrsexperten. Route musste geändert werden Wegen der Eröffnungsveranstaltung des Song-Contests am Rathausplatz wurde die Route für den Wings for Life Run dieses Jahr geändert. Start war um 13 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn. So wurde wegen des Laufevents bereits gegen 10 Uhr die Schönbrunner Schloßstraße ab der Kennedybrücke gesperrt. Die Autos wurden am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke nach Penzing und Hietzing abgeleitet.