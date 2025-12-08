Causa Wienwert: Es wird ernst für "Messerstecher-Ernstl"

Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ist ein mächtiger Mann. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Rote immer noch unbeirrt seinen Amtsgeschäften nachgehen kann. In wenigen Wochen aber wird es ernst für den 57-Jährigen – und damit für die SPÖ und nicht zuletzt Bürgermeister Micheal Ludwig persönlich.

Wir erinnern uns: Die Anklagen in der Causa Wienwert, in der Nevrivy ebenso wie der damalige ÖVP-Chef Karl Mahrer verwickelt sein sollen, wurden nur zwei Monate vor der Wien-Wahl im April publik. Während Mahrer damals aus der eigenen Partei ohne Umschweife den Rücktritt nahegelegt bekam, hielt die SPÖ ihrem Bezirkschef unbeirrt die Treue. Auch die Tatsache, dass parallel in der Kleingarten-Affäre wegen Amtsmissbrauch gegen Nevrivy ermittelt wird, ändert(e) daran nichts. Nun muss Stellung bezogen werden Bis dato wurde über das PR-Desaster, das sich rund um Nevrivy bald entfalten könnte, kaum gesprochen – zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die paar Jung-Sozis, die rebellierten, wurden zum Schweigen gebracht. Nun aber muss man Stellung beziehen: Am 19. Jänner findet der erste Verhandlungstermin in der Causa Wienwert statt; der KURIER berichtete. Und Ludwig muss sich festlegen, welche juristische Position er einnehmen will. Der Schaden, den sein Parteikollege der Stadt verursacht haben soll, ist beträchtlich.

Der Vorwurf: Nevrivy soll dem damaligen Wienwert-Vorstand Stefan Gruze den Standort für eine geplante Remisen-Erweiterung der Wiener Linien verraten haben, woraufhin Gruze das Grundstück kaufte und es sich später um einen deutlich erhöhten Preis von den Verkehrsbetrieben abkaufen ließ. Laut Anklage soll der Stadt Wien – konkret: den Steuerzahlern – dadurch ein Schaden von 850.000 Euro entstanden sein. Zwei Möglichkeiten Die Stadt hat juristisch nun zwei Möglichkeiten. Sie könnte sich dem Strafprozess als Privatbeteiligte anschließen, um an das Geld zu kommen. Oder aber sie wartet ab, ob Nevrivy verurteilt wird, und bemüht sich später auf dem zivilrechtlichen Weg um Schadenersatz. Welchen Weg man einschlägt, ist eine politisch heikle Frage: Die Rolle als Privatbeteiligte wird von manchem in der Partei skeptisch gesehen. „Outet“ sich die Stadt als Geschädigte und meldet im laufenden Prozess Ansprüche an, „würde das ja den Eindruck erwecken, dass man von einer Schuld Nevrivys ausgeht“, erklärt ein hochrangiger Funktionär im KURIER-Gespräch. Genau diesen Eindruck wollte man bisher immer vermeiden.

Der parteiintern mächtige SPÖ-Bezirkschef Ernst Nevrivy liebte (wie hier auf einem Archivbild) stets den großen Auftritt. In letzter Zeit wurde es ruhiger um ihn. Aber: „Er will kämpfen."

Spätestens nach einem allfälligen Schuldspruch für Nevrivy müsse die Stadt aber versuchen, sich schadlos zu halten – immerhin geht es um Steuergeld. Alles andere, sagen Juristen, die mit der Causa vertraut sind, könnte erneut Amtsmissbrauch sein. Zuständig für die rechtliche Vertretung der Stadt ist die sagenumwobene Rechtsabteilung der Magistratsdirektion – salopp „MD Recht“ oder „MDR“ genannt. Sie berät die Stadtregierung und erstellt (heikle) Expertisen und Rechtsgutachten. Am liebsten halten die Juristen der Abteilung, die zum Reich des einflussreichen Magistratsdirektors Dietmar Griebler gehört, größtmögliche Distanz zur Öffentlichkeit. Hoffen, auf Befreiungsschlag In der SPÖ hofft man, dass Nevrivy noch der Befreiungsschlag gelingt. Dass ihm das in allen vier Anklagepunkten (siehe Faktenkasten) gelingt, glauben nicht einmal jene, die ihm wohlgesonnen sind. Gerade den Vorwurf, dass er Amtsgeheimnisse verraten haben soll, „sollte er aber leicht entkräften können“, ist zu hören. Es gebe Dokumente, die belegen, dass der Bau der Remise damals längst kein Geheimnis mehr gewesen sei. Nevrivys Glück: Bei der Strafhöhe zählt nicht, welchen Schaden er beim Steuerzahler angerichtet haben soll, sondern nur der „Vorteil“, den es für das „pflichtwidrige Amtsgeschäft“ gab. Bei der Höhe (36.000 Euro) drohen bis zu fünf Jahre Haft. Als unbescholtener Ersttäter dürfte Nevrivy erfahrungsgemäß im unteren Drittel bleiben. Blühen könnte ihm ein Amtsverlust. Wenn er zu mehr als sechs Monaten bedingter Haft verurteilt wird, verliert er laut Stadtverfassung seine Wählbarkeit.

Die Causa Wienwert Der Prozess

startet am 19. Jänner am Wiener Straflandesgericht. In dem Wirtschaftskrimi um den insolventen Immobilienentwickler Wienwert sollen 1.800 Anleger mit rund 41 Millionen Euro geschädigt worden sein. Elf Personen und drei Verbände sind angeklagt, darunter SPÖ-Bezirkschef Ernst Nevrivy sowie Ex-ÖVP-Chef Karl Mahrer. Ernst Nevrivy

werden vier Delikte vorgeworfen: Dass er den Remisen-Standort verraten haben soll, wertet die WKStA als „Verletzung des Amtsgeheimnisses“. Das vorherige Nachschauen in Akten soll ein pflichtwidriges Amtsgeschäft gewesen sein und in Verbindung mit dem Vorteil, den er für Dritte angenommen haben soll (36.000 Euro zahlte Wienwert an eine Musikgruppe in Nevrivys Heimatbezirk) den Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllen. Die VIP-Tickets für Fußballspiele sollen unter Vorteilsannahme bzw. Anfütterung fallen, der Wert ist mit 1.200 Euro eher marginal. Auch als Beitragstäter zur Untreue wird er geführt.