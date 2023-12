Wiens Vize-Bürgermeister hat heimlich in den USA geheiratet

Hochzeit mit der Familie

Die Location war offenbar besonders romantisch: Die Zeremonie habe am Meer in New Jersey stattgefunden, schreibt Wiederkehr. Die engere Familie sei dabei gewesen. Das Paar ist laut eigenen Angaben seit etwa eineinhalb Jahren zusammen. Erst heuer im Sommer hat Wiederkehr ebenso auf seinem Facebook-Kanal gepostet, dass er sich vor einem Jahr "in diese wunderbare Frau" verliebt habe. Im Jahr 2020 trat noch Sofia Surma als seine Lebensgefährtin auf.

➤ Was Gabalier über seinen Beziehungsstatus verrät und was er mit Gasser in Obertauern gemacht hat