Wiens Polizeipräsident lehnt Bundesheer-Assistenzeinsatz ab

Die FPÖ-Forderung nach einem Bundesheer-Assistenzeinsatz in Wien zur Bekämpfung von Bandenkriminalität stößt bei Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl auf Ablehnung. Einerseits habe die Polizei die Sicherheitslage in der Bundeshauptstadt "durchaus im Griff", andererseits wäre die Anforderung durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rechtlich gar nicht möglich. Außerdem fehle Bundesheer-Angehörigen die notwendige Ausbildung, sagte er am Dienstag zur APA.

"Das ist vermutlich eher dem Wahlkampf geschuldet als einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Sache", meinte Pürstl zur von FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp aufgestellten Forderung. Was dieser verlange, sei ein Streifendienst an neuralgischen Punkten, und dafür brauche es eine polizeiliche Vollausbildung. Genau deshalb würden in einem aktuellen Assistenzeinsatz Bundesheersoldaten nur in speziellen Segmenten des Sicherheitswesens, etwa zur Objektbewachung, eingesetzt.