WienMobil E-Bikes: So oft wurden die E-Leihfahrräder bisher genutzt

Am Blitzsymbol auf dem Hinterrad, dem markanten Akkupack und ihrem silbergrauen Rahmen erkennt man sie sofort: die WienMobil E-Bikes. 300 sind seit ihrer schrittweisen Einführung vor 100 Tagen derzeit im Vollbetrieb auf Wiens Straßen im Einsatz. Die Wiener Linien ziehen eine erste, positive Bilanz: 37.000 Ausleihen wurden seit dem Start gezählt. Im Schnitt wird ein E-Bike zweimal pro Tag genutzt. Die 3.000 regulären WienMobil-Fahrräder ohne elektronischen Antrieb kommen im selben Vergleichszeitraum im Schnitt auf 1,35 Ausleihen pro Tag.

Ideal für Kurzstrecke Dabei kommen die E-Bikes in erster Linie für kurze Strecken zum Einsatz, knapp 67 Prozent der Ausleihen dauerten unter einer halben Stunde. Und das eher in den Abendstunden: Ein deutlicher Anstieg konnte jeweils gegen 18.00 Uhr, also pünktlich zum Feierabend, verzeichnet werden. Besonders rund um die zentralen WienMobil-Stationen bei den Wiener Bahnhöfen oder in den inneren Wiener Bezirken sind die beliebten Hotspots für E-Bike-Nutzerinnen und -Nutzer. Am häufigsten wurden sie beim Hauptbahnhof ausgeliehen, gefolgt von Praterstern, Zieglergasse, Neubaugasse und Hauptbahnhof Ost.