Pilotprojekt: Wiener Linien erweitert Fahrradflotte um 300 E-Bikes

Die E-Bikes sollen vor allem Menschen ansprechen, die längere Strecken oder Höhenunterschiede in Wien zurücklegen möchten. „Damit bieten wir ein noch breiteres Angebot – besonders für Menschen, die längere Strecken oder Höhenunterschiede in Wien überwinden wollen“, so Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Die Wartung und das Aufladen der Akkus übernimmt der Betreiber nextbike.

Steigende Fahrradnutzung

Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima betont die Bedeutung des neuen Angebots im Kontext der Klimaziele der Stadt: „In einer Stadt wie Wien, die sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, sind moderne, nachhaltige Sharing-Angebote unverzichtbar.“ Sima verweist dabei auch auf die steigende Nutzung des Fahrrads in Wien: Der Radverkehrsanteil liege inzwischen bei elf Prozent. Allein im vergangenen Jahr wurden die WienMobil Räder rund eine Million Mal ausgeliehen. Laut Wiener Linien wurden damit im Vergleich zur Autofahrt rund 514 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart.

Die neuen E-Bikes fügen sich in die flächendeckende WienMobil Rad-Infrastruktur ein, die seit April 2022 mit über 3.000 Leihrädern an mehr als 250 Stationen in allen 23 Bezirken aktiv ist und letztes Jahr fast die 1-Millionen-Marke an verliehenen Rädern knacken konnte. Ob die E-Bikes dauerhaft die Fahrradflotte aufstocken und ein Bestandteil des Wiener Stadtbilds werden, entscheidet sich nach dem Testbetrieb.