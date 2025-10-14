Bus auf Abruf: Widerstand gegen Einstellung des Liesing-Hüpfers

Der „Wien Mobil Hüpfer“ in Liesing wird, wie der KURIER berichtete, mit Ende Oktober eingestellt. Bei dem Pilotprojekt konnten Fahrgäste via App einen rollstuhlgerechten E-Kleinbus von unterschiedlichen Haltepunkten im Bezirk buchen und sich gemeinsam an ihr Ziel bringen lassen – eine Ergänzung zum Streckennetz der Wiener Linien. Während das Projekt im 23. Bezirk nun aber Geschichte ist, wird es in Donaustadt ausgebaut, da die Siedlungsstruktur dort anders und das Angebot des Linienverkehrs nicht so dicht ist.

„Themenverfehlung“ In Liesing regt sich jetzt aber Widerstand. Für die ÖVP war das Pilotprojekt von vornherein „eine reine Themenverfehlung“, wie Bezirksparteiobmann Patrick Gasselich und Bezirksrätin Elisabeth Halvax erklären.

