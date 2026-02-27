Wienerin hat sich mit "Lügenmärchen" über 20.000 Euro erschlichen

Eine 25-jährige Wienerin, die mit ausgedachten Geschichten im Herbst 2025 über 20.000 Euro erschlichen hatte, hat am Freitag am Landesgericht eine Diversion bekommen. Sie muss innerhalb von sechs Monaten 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und "so viel Geld wie möglich" an ihre drei Opfer zurückerstatten, erklärte der Richter.

Die Frau gab zu, Bekannten erzählt zu haben, sie brauche dringend Geld für ihren Vater in der Türkei, der ohne medizinische Hilfe sterben würde. "Das war frei erfunden", sagte die Frau in der Verhandlung. Zuvor war sie nur teilgeständig. Die Gerichtsentscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Sobald die geforderten Sozialstunden geleistet sind und das Geld zurücküberwiesen ist, wird die Anzeige zurückgelegt und sie gilt als unbescholten. "Ich erkläre mich bereit, es zurückzuzahlen", sagte sie. Vermeintlicher Autounfall als Vorwand Das Geld hatte die gelernte Bürokauffrau gebraucht, um eigene Schulden zu begleichen. Sie sei in toxischen Beziehungen gefangen gewesen, die einen schlechten Einfluss auf sie hatten, führte sie weiter aus. Nun habe sie aber einen Lebenswandel vollzogen, sei in einer gesunden Beziehung mit ihrem Verlobten und habe einen sicheren Job.

Um an das Geld zu kommen, erzählte sie Bekannten, ihr Vater habe einen Autounfall in der Türkei gehabt und würde dringend teure medizinische Hilfe brauchen. Auch ihren damaligen Freund, den sie aus der Arbeit als Sicherheitskraft kannte, bat sie um Geld. Der 37-Jährige wiederum fragte einen ebenfalls durch die Arbeit gemeinsamen bekannten 40-Jährigen nach Unterstützung. Unter dem Eindruck der erfundenen Geschichte des leidenden Vaters gab er dem Ex-Freund der Angeklagten zweimal 11.200 Euro.