Wienerin drohte ihrer Nachbarin, sie anzuzünden

Ein Polizist geht an einem Polizeiauto vorbei.
Der Vorfall ereignete sich in Ottakring. Die Tatverdächtige ist bei der Polizei amtsbekannt.
Von Verena Richter
12.09.25, 14:24
Eine 48-Jährige wurde am Donnerstag in Ottakring wegen des Verdachts der schweren Nötigung von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring vorläufig festgenommen.

Sie soll ihre direkte Nachbarin gegen 6:45 Uhr damit bedroht haben, sie anzuzünden, sofern sie nicht aus der Wohnung ausziehe

Zuerst konnten die Beamten die 48-Jährige nicht vorfinden, kurz darauf wurde sie aber im Innenhof der Wohnhausanlage angetroffen und festgenommen.

Gegen die amtsbekannte Österreicherin, die an einer psychischen Erkrankung leiden soll, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

