Wienerin drohte ihrer Nachbarin, sie anzuzünden
Der Vorfall ereignete sich in Ottakring. Die Tatverdächtige ist bei der Polizei amtsbekannt.
Eine 48-Jährige wurde am Donnerstag in Ottakring wegen des Verdachts der schweren Nötigung von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring vorläufig festgenommen.
Sie soll ihre direkte Nachbarin gegen 6:45 Uhr damit bedroht haben, sie anzuzünden, sofern sie nicht aus der Wohnung ausziehe.
Zuerst konnten die Beamten die 48-Jährige nicht vorfinden, kurz darauf wurde sie aber im Innenhof der Wohnhausanlage angetroffen und festgenommen.
Gegen die amtsbekannte Österreicherin, die an einer psychischen Erkrankung leiden soll, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.
