Wienerin drohte ihrer Nachbarin, sie anzuzünden

Eine 48-Jährige wurde am Donnerstag in Ottakring wegen des Verdachts der schweren Nötigung von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring vorläufig festgenommen.

Sie soll ihre direkte Nachbarin gegen 6:45 Uhr damit bedroht haben, sie anzuzünden, sofern sie nicht aus der Wohnung ausziehe.