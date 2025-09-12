Frau biss Wiener Parksheriff und brüllte NS-Parole

Zuvor soll das PÜG-Organ versucht haben, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aus dem Suchtgiftmilieu zu deeskalieren.

Ein Organ der Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) wurde am Donnerstag im Bereich des Margaretengürtels im Bezirk Mariahilf angegriffen und verletzt.

Eine 32-jährige Tatverdächtige befand sich kurz nach 15.00 Uhr bei der Straßenbahnstation Margaretengürtel im Streit mit einem Mann, dabei blockierten die beiden auch die Türen einer Straßenbahn, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit.

Der Parksheriff wollte schlichten und geriet zwischen die Fronten. Die 32-Jährige, die zum Suchtgiftmilieu gehören dürfte, bespuckte und biss das Opfer. Der Mann hielt sie aber fest, dabei brüllte sie ausländerfeindliche Parolen und schrie „Sieg Heil“.

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung und nach dem Verbotsgesetz

Beamte der Bereitschaftseinheit waren in der Nähe im Streifendienst und wurden auf den Vorfall aufmerksam. Die 32-jährige Österreicherin wurde vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau wegen schwerer Körperverletzung und nach dem Verbotsgesetz auf freiem Fuß angezeigt.