Mann stach in Döbling mit Schere auf bettlägeriges Opfer ein
In einer Wohnung in Döbling auf der Heiligenstädter Straße ist es gestern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizei sollen sie sich wegen einer ebenfalls in der Wohnung befindlichen Frau gestritten haben.
Als das spätere Opfer den anderen Mann zum Verlassen der Wohnung aufforderte und gegen 23:50 Uhr die Polizei rief, soll der Tatverdächtige mit einer Schere mehrmals auf das bettlägerige Opfer eingestochen haben.
Die anwesende Frau ging dazwischen und wurde dabei leicht verletzt. Die herbeigerufenen Beamten nahmen den 54-jährigen Österreicher vorläufig fest. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von etwa 1,4 Promille fest-gestellt.
Das nicht lebensgefährlich verletzte Opfer im Alter von 50 Jahren wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, geführt.
