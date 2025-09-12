Mann stach in Döbling mit Schere auf bettlägeriges Opfer ein

In einer Wohnung in Döbling auf der Heiligenstädter Straße ist es gestern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizei sollen sie sich wegen einer ebenfalls in der Wohnung befindlichen Frau gestritten haben.

Als das spätere Opfer den anderen Mann zum Verlassen der Wohnung aufforderte und gegen 23:50 Uhr die Polizei rief, soll der Tatverdächtige mit einer Schere mehrmals auf das bettlägerige Opfer eingestochen haben.