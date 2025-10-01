Wienerin der Woche: Zala Ander vom preisgekrönten Projekt "Bakthi"

Sie war 13, so alt wie viele ihrer jungen Klientinnen, als sie mit ihrer Mutter, einer Kriegswitwe, zwei Schwestern und einem Bruder in Wien ankam. Sie weiß also, wie das ist, wenn man am Anfang die deutsche Sprache nicht oder nur ganz schlecht versteht, wenn man als geborene Afghanin auch das Gefühl hat, dass man nach drei harten Jahren in Pakistan auch in Österreich als Schutz Suchende nicht herzlich willkommen ist.

Zala Ander arbeitet als Coach beim preisgekrönten Projekt Bakthi. Der Name erinnert an eine junge Landsfrau, die 2017 in Wien einem Femizid zum Opfer fiel. Sie erläutert: „Meine Aufgabe ist es in diesem Projekt, die Mädchen und jungen Frauen in ihren Fähigkeiten zu stärken und so gut es geht auch vor Gewalt zu schützen.“ Wer wäre besser dafür geeignet und auch ausgebildet als sie?