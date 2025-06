Wiener Zentrum für queere Geschichte neben Identitären-Lokal

Das Zentrum für queere Geschichte (Qwien) eröffnet am Mittwoch einen neuen Standort in Wien-Margareten. In derselben Gasse befindet sich wenige Häuser weiter die "Rautenklause" , ein Kellerlokal der Identitären Bewegung. Das Kulturzentrum freue sich nicht über die Nachbarn, "aber es ist Teil des städtischen Lebens, dass man sich die Nachbarschaft teilen muss", sagte Hannes Sulzenbacher , Co-Leiter von Qwien, der APA. Es sei gut, dass die Stadt ein Zeichen gegen Rechts setze.

In den vergangenen Jahren kam es in der Umgebung mehrmals zu Demonstrationen, sowohl von linken als auch von rechten Gruppierungen: 2022 und 2023 zogen antifaschistische Gruppen durch die Gasse, in der sich das Identitären-Lokal befindet. Laut Berichten brannten Mistkübel, zudem kam es immer wieder zu Sachbeschädigungen an der Hausfassade des Mehrparteienhauses, in dem sich das Kellerlokal befindet. Ebenfalls im Jahr 2023 befanden sich auch Vertreter der Identitären unter den Teilnehmern einer Demonstration gegen eine Dragqueen-Lesung in der Türkis-Rosa-Lila-Villa. Sollte es in Zukunft zu Ausschreitungen im Umfeld der Identitären und des queeren Zentrums kommen, würde der Verfassungsschutz tätig werden.