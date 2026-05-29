Wiener Wohn-Ticket: Was ändert sich für Wohnungssuchende?

Wer in Wien eine Gemeindewohnung oder geförderte Wohnung sucht, soll künftig nach einem neuen System gereiht werden. Statt eines fixen Kriterienkatalogs setzt die Stadt auf ein flexibles Bonuspunktesystem , das individuelle Lebenssituationen stärker berücksichtigt. Je nach persönlicher Lage erhalten Wohnungssuchende zusätzliche Punkte, die ihre Position bei der Vergabe verbessern.

Bonuspunkte gibt es etwa für Alleinerziehende, Schwangere, Personen in Aus- und Weiterbildung oder Menschen mit drohendem Wohnungsverlust. Auch hohe Wohnkosten, Überbelag, Pflegeverpflichtungen oder Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt werden künftig berücksichtigt.

Ein Ticket für alle Wohnungen

Neu ist außerdem, dass die Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen künftig in einem System zusammengeführt wird. Mit einem einzigen Wiener Wohn-Ticket können sich Wohnungssuchende für beide Wohnformen vormerken lassen. Die Stadt verspricht sich davon einfachere Abläufe und mehr Transparenz bei der Vergabe.

Wer bereits ein gültiges Wiener Wohn-Ticket besitzt, muss sich dennoch im neuen System registrieren. Dafür gibt es einen Startbonus in Form zusätzlicher Punkte, deren Höhe vom Ausstellungsdatum des Tickets abhängt. Die Vorab-Registrierung startet am 14. Juli, die neue Wohnungsvergabe am 22. September.