Wohnungsverlust: 1.700 Fälle laut Wiener Wohnen verhindert
Wenn Menschen aufgrund schwieriger Lebensumstände von Wohnungsverlust bedroht sind, bietet Wiener Wohnen mit einem spezialisierten Team Hilfe.
Das sogenannte Case Management besteht aus 24 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die in Gemeindebauten individuell unterstützen, etwa durch psychosoziale Beratung, Vermittlung städtischer Unterstützungsangebote und Gespräche. Ziel ist es, drohenden Wohnungsverlust frühzeitig zu verhindern.
80 Prozent Erfolgsquote
Heuer konnten laut Wiener Wohnen bis Mitte Dezember von 2.154 bearbeiteten Fällen insgesamt 1.713 Wohnungen gesichert werden. Das entspreche einer Erfolgsquote von 80 Prozent. Insgesamt gab es 2025 mehr als 28.000 Kontakte, nämlich telefonisch, per eMail, SMS, brieflich oder auch persönlich.
„Wir wissen aus Erfahrung, dass Wohnungsverlust nicht nur bestimmte Gruppen betrifft. Er kann jeden treffen: Familien mit Kindern, Menschen in Scheidung, aber auch Akademiker und Akademikerinnen. Wichtig ist, dass Mieter wissen, dass sie nicht allein sind“, sagt Bernhard Rubik, Abteilungsleiter des Case Managements.
Mitarbeiter des Case Managements helfen beim Ausfüllen von Anträgen, erklären schwer verständliche Gerichtsschreiben oder begleiten Mieter auf Amtswegen. Eine zentrale Rolle spielt die Vermittlung von Hilfsangeboten, wie etwa die Wohnbeihilfe, Ratenzahlungen bei Wiener Wohnen bei Mietzinsrückständen sowie Wohnschirm-Anträge für akute finanzielle Hilfe.
Rasche Kontaktaufnahm erhöht Erfolgschancen
Entscheidend sei, so früh wie möglich Kontakt aufzunehmen. Das erhöhe die Erfolgschancen. Eine Beratung ist im Wiener Wohnen Service Centers (Montag bis Freitag, 09 bis 17 Uhr) möglich. Termine können telefonisch unter 05 75 75 75 vereinbart werden. Mehr Informationen gibt es unter www.wienerwohnen.at/hilfe.
