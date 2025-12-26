Wohnungsverlust: 1.700 Fälle laut Wiener Wohnen verhindert

Wenn Menschen aufgrund schwieriger Lebensumstände von Wohnungsverlust bedroht sind, bietet Wiener Wohnen mit einem spezialisierten Team Hilfe. Das sogenannte Case Management besteht aus 24 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die in Gemeindebauten individuell unterstützen, etwa durch psychosoziale Beratung, Vermittlung städtischer Unterstützungsangebote und Gespräche. Ziel ist es, drohenden Wohnungsverlust frühzeitig zu verhindern.

80 Prozent Erfolgsquote Heuer konnten laut Wiener Wohnen bis Mitte Dezember von 2.154 bearbeiteten Fällen insgesamt 1.713 Wohnungen gesichert werden. Das entspreche einer Erfolgsquote von 80 Prozent. Insgesamt gab es 2025 mehr als 28.000 Kontakte, nämlich telefonisch, per eMail, SMS, brieflich oder auch persönlich. „Wir wissen aus Erfahrung, dass Wohnungsverlust nicht nur bestimmte Gruppen betrifft. Er kann jeden treffen: Familien mit Kindern, Menschen in Scheidung, aber auch Akademiker und Akademikerinnen. Wichtig ist, dass Mieter wissen, dass sie nicht allein sind“, sagt Bernhard Rubik, Abteilungsleiter des Case Managements.