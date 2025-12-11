KURIER TV

Die Caritas schlägt Alarm: Delogierungen werden zunehmen

Obdachlose leben schon am Rand der Gesellschaft und wenn man den Prognosen glauben schenken kann wird sich die Zahl der Wohnungslosen in Österreich im nächsten Jahr noch weiter erhöhen, wenn die Politik nicht doch noch einlenkt.
11.12.25, 14:40
Die Caritas Wien wirbt mit prominenter Unterstützung für ihr „Gruft-Winterpaket“ und warnt vor sozialer Kälte durch Sozialkürzungen. Caritas-Direktor Klaus Schwertner betont, dass Einsparungen besonders vulnerable Gruppen wie Obdachlose, Mindestpensionist*innen, kinderreiche Familien oder Alleinerziehende hart treffen und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden könnten. In Österreich leben laut Caritas rund 21.000 Menschen obdach- oder wohnungslos, viele zusätzliche Personen stünden „mit dem Rücken zur Wand“. Die Organisation fordert „Sozialverträglichkeitsprüfungen“ politischer Maßnahmen und ruft zu Spenden auf: Mit 70 Euro können Schlafsack und sieben Mahlzeiten für Bedürftige bereitgestellt werden. Außerdem gibt es ein rund um die Uhr erreichbares Kältetelefon.

