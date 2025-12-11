Die Caritas schlägt Alarm: Delogierungen werden zunehmen

Die Caritas Wien wirbt mit prominenter Unterstützung für ihr „Gruft-Winterpaket“ und warnt vor sozialer Kälte durch Sozialkürzungen. Caritas-Direktor Klaus Schwertner betont, dass Einsparungen besonders vulnerable Gruppen wie Obdachlose, Mindestpensionist*innen, kinderreiche Familien oder Alleinerziehende hart treffen und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden könnten. In Österreich leben laut Caritas rund 21.000 Menschen obdach- oder wohnungslos, viele zusätzliche Personen stünden „mit dem Rücken zur Wand“. Die Organisation fordert „Sozialverträglichkeitsprüfungen“ politischer Maßnahmen und ruft zu Spenden auf: Mit 70 Euro können Schlafsack und sieben Mahlzeiten für Bedürftige bereitgestellt werden. Außerdem gibt es ein rund um die Uhr erreichbares Kältetelefon.