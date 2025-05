Wiener verfolgte Motorraddieb bis nach Tschechien und half Polizei

Ein 26-Jähriger hat Mittwochfrüh den mutmaßlichen Dieb seines Motorrades von Wien bis nach Tschechien verfolgt und dabei die Polizei verständigt, die den Verdächtigen festnahm. Der Besitzer wachte um 5.00 Uhr auf und wurde über eine technische Vorrichtung an seinem Motorrad informiert, dass sich sein Fahrzeug bewegt, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag. Der Mann nahm mit einem anderen Kfz die Verfolgung eines Kastenwagens auf, in dem sich schließlich vier BMW-Bikes fanden.

Die Motorräder wurden in der Nacht auf Mittwoch in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt gestohlen. Es handelte sich um drei gleiche und ein sehr ähnliches Modell, erläuterte Dittrich. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass es eine Bestellung von Hintermännern gegeben hat und Mittäter am Werk waren, sagte der Sprecher auf APA-Nachfrage. Festgenommen werden konnte vorerst nur der 33-jährige polnische Lenker des Kastenwagens.

Der 26-jährige Wiener, der den Beschuldigten verfolgt hatte, verständigte während der Fahrt kurz vor der tschechischen Grenze den Polizeinotruf, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Daraufhin wurde eine grenzüberschreitende Kooperation mit den tschechischen Behörden eingeleitet. Die Polizei von Vyskov hielt den beschriebenen Kastenwagen mit gestohlenen Kennzeichen schließlich in der Gemeinde Ivanovice na Hané - rund 90 Straßenkilometer von der österreichischen Grenze entfernt - an. Auslieferung nach Österreich Im Laderaum wurden alle vier gestohlenen Motorräder sichergestellt. Der 33-jährige Lenker wurde an Ort und Stelle festgenommen und befindet sich in Tschechien in Haft. Seine Auslieferung an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden ist in Vorbereitung und soll in den kommenden Tagen erfolgen, berichtete Dittrich. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Mittätern und zur Aufklärung des gesamten Tathergangs, werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, geführt.