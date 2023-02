Terror-Prozess: Möglicher Beitragstäter weiter auf freiem Fuß

Der slowenische Staatsbürger wird verdächtigt, im Juni 2020 auf Betreiben von Adam M., der vergangene Woche nicht rechtskräftig verurteilt wurde, das Sturmgewehr in einem roten Mazda von Slowenien nach Wien geliefert zu haben. Der spätere Attentäter soll die Waffe in einer Tasche in der Nähe einer Shisha-Bar in der Leopoldstadt entgegengenommen haben.

Wenige Wochen vor dem Anschlag soll der Attentäter dann auch noch die Munition in einem Plastiksackerl bekommen haben, die der Slowene wiederum entgeltlich nach Wien gebracht haben soll. Bei beiden Verkäufen soll der Waffenhändler Marsel O. neben Adam M. dabei gewesen sein. Das hatte letzterer nach seiner Festnahme im Ermittlungsverfahren angegeben.