Wiener Spitäler-Sparpaket: Neubau der Rudolfstiftung ist abgesagt

Wien muss sparen – und zwar auch im Gesundheitsbereich. Nachdem am Dienstag Details der Budgetsanierung präsentiert wurden, folgte tags darauf die mit Spannung erwartete Streichliste bei der Spitäler-Infrastruktur. Wie bereits im August berichtet, hat SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ja alle laufenden Projekte, sowie jene auf dem AKH-Areal außer Streit gestellt. Ursprünglich sollten laut „Spitäler-Konzept 2040“ insgesamt 3,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 investiert werden.

Nun heißt es aus dem Hacker-Büro zum KURIER: „Das Bauprogramm des Wiener Gesundheitsverbundes wird zur Gänze umgesetzt. Nur in einzelnen Projekten kommt es zu Verschiebungen.“

Folgende Baumaßnahmen sind jedenfalls betroffen:

Klinik Landstraße

Das wohl größte Projekt, das dem Sparstift zum Opfer fällt, ist die geplante Neuerrichtung der Klinik Landstraße (ehemalige Rudolfstiftung): „Die Planungen für den Neubau werden verschoben. Sie starten voraussichtlich erst nach 2030“, erklärt ein Hacker-Sprecher. Ursprünglich hätte dann der Neubau schon starten sollen.

Stattdessen werde die Sanierung der 17 Stationen, der OP-Säle und des Eingangsbereichs fortgesetzt.

Klinik Donaustadt

Im früheren SMZ-Ost ist vor allem der Bettenturm-Neubau betroffen, der „voraussichtlich später erfolgen“ wird – also erst im nächsten Jahrzehnt. Zentrale Notaufnahme, Speisenversorgung und Sanierung des OP-Bereichs kämen aber wie geplant.