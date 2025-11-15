Lesen oder Spazieren: Ein Rundgang am Wiener Ring

Die Wiener Ringstraße, oder kurzum „Ring“, ist wohl eine der bekanntesten Straßen Österreichs und sogar Europas. Er sollte einst in der habsburgerlichen Kaiserzeit der Champs Élysées in Paris Konkurrenz machen. Über 5,3 km erstreckt sich die berühmteste Straße Wiens heute. Doch wussten Sie, dass der „Ring“ eigentlich gar keiner ist? Die Prachtstraße wurde nämlich in Hufeisenform konstruiert.

Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt bemerkt man hellenistische Elemente, wie die großen weißen Säulen des Parlaments, oder den gotischen Stil des Wiener Rathauses daneben. Beim Bau der Ringstraße flossen viele Architekturepochen, die vor allem die europäische Geschichte der vergangenen 2.000 Jahre prägten, mit ein. Und doch ist laut der Wiener Historikerin Barabara Dmytrasz kein Bauwerk auf der Ringstraße einer konkreten historischen Stilrichtung eindeutig zuzuordnen.

Auf Spurensuche In ihrem Buch die „Ringstraße“ betrachtet sie den gleichnamigen Prachtboulevard als Gesamtkunstwerk. Historisch interessierte Leserinnen und Leser werden dazu eingeladen, das Zusammenspiel aus Kunst und Geschichte neu zu beäugen. Mittels vorgeschlagenen thematischen Rundgängen kann man den „Ring“ nicht nur lesen, sondern live erleben. Dabei können etwa die politischen Motive hinter den Bauten oder Vorbilder von Plätzen, Palästen oder Denkmälern (neu) entdeckt werden. So stehen bekannterweise Rathaus und Parlament quasi in direkter Nachbarschaft mit dem geplanten, aber nie vollständig umgesetzten Kaiserforum. Es ist sozusagen eine Gegenüberstellung von imperialer Selbstdarstellung des Kaisertums und der Errungenschaften des liberalen Bürgertums. Für Letztere war das Rathaus aus vielerlei Gründen eine Errungenschaft.