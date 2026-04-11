Die Wiener Polizei führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine großangelegte Schwerpunktaktion im gesamten Stadtgebiet durch.

Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring und Döbling sowie der Landesverkehrsabteilung kontrollierten von 19:00 Uhr bis 04:00 Uhr morgens mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und strafbare Handlungen zu bekämpfen. Die Bilanz der nächtlichen Aktion fiel umfangreich aus: Insgesamt wurden 199 Geschwindigkeitsübertretungen und 313 sonstige Verkehrsverstöße festgestellt.

Raser mit 71 km/h über dem Limit

Besonders gravierend war der Fall eines 33-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der auf der Brünner Straße mit 121 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen sein soll. Sein Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Der mutmaßliche Raser gab laut Polizei an, dass die Straße frei war und er nur seinen Dieselpartikelfilter "durchpusten" wollte. Insgesamt wurden neun Führerscheine abgenommen, fünf davon wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem wurden fünf Anzeigen wegen des Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkohol- und/oder Suchtgifteinfluss erstattet.

Unfall und weitere Maßnahmen

Bei einem Verkehrsunfall steht ein 47-jähriger Pkw-Lenker unter Verdacht, unter Alkohol- und Suchtgifteinfluss gefahren zu sein. Der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer kollidierte gegen 19:40 Uhr auf der Heiligenstädter Straße mit einem abgestellten Reisebus und wurde mit einer Kopfverletzung in ein Spital gebracht. Die Beamten nahmen während der Aktion auch zwei Personen fest – eine wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl, eine weitere nach dem Fremdenpolizeigesetz.