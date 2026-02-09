Wiener Polizei gab im Vorjahr 712 Millionen Euro aus

Aktuell wird in vielen Bezirken wieder der Ruf nach mehr Polizei laut – besonders in größeren Stadtteilen wie Favoriten oder der Donaustadt. Gleichzeitig betont man seitens der Wiener Polizei, dass man in den letzten drei Jahren mehr als 2.000 neue Bedienstete aufgenommen habe. Aktuell versehen rund 7.300 Beamtinnen und Beamte ihren Dienst auf Wiens Straßen.

Für diese gab das Innenministerium (BMI) im vergangenen Jahr (von Jänner bis November) insgesamt 712.675.868 Euro aus. Die Ausgaben stiegen über die Jahre stetig an, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung an die FPÖ-Nationalratsabgeordneten Gernot Darmann und Gerhard Kaniak zeigte. So betrug das Budget für Wien im Jahr 2020 noch 601 Millionen Euro. Im Jahr 2023 wurde die 700-Millionen-Marke geknackt. Zum Vergleich: Die Landespolizeidirektion Niederösterreich gab im Vorjahr 465 Millionen aus, gefolgt von der Steiermark mit 367 Millionen.

Ein großer Teil der Gelder fließt jährlich in die Uniformen, Waffen und Ausrüstung. Die Kosten dafür schwanken pro Jahr relativ stark, wie ein Blick in die Statistik zeigt. 2020 wurden 19,8 Millionen investiert, im Jahr darauf waren es 45 Millionen.