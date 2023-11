Wiener Macheten-Mord: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Wiener Macheten-Mord vom vergangenen Frühjahr konnte ein weiterer Tatverdächtiger gefasst werden. Am 5. Oktober wurde ein mutmaßlicher Beteiligter - es handelt sich um einen Mann algerischer Herkunft - in Frankreich festgenommen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte am Mittwochnachmittag entsprechende Informationen der APA.

Die Bluttat in Wien-Brigittenau hatte für enormes mediales Aufsehen gesorgt. Ein 31-jähriger Algerier wurde am 20. April 2023 bei der U-Bahn-Station Jägerstraße von mehreren Männern angegriffen und mit Macheten grausam getötet.