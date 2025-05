Weltmeisterlich im D-Wagen mit Straßenbahn-WM-Starterin unterwegs

Urbanitsch ist auf insgesamt 20 Linien in Wien mit dem 41 Tonnen schweren Gefährt, das bis zu 213 Personen befördern kann, unterwegs. "Ich kann das ganze Netz der Wiener Linien in meinem Kopf verbinden", schmunzelt sie. Auf die WM am 13. September bereitet sie sich im täglichen Betrieb auf den Straßen, oder besser gesagt Schienen der Stadt vor.

Training im Alltag auf der Schiene

Die Disziplinen sind noch nicht festgelegt, aber es geht unter anderem um gleichmäßiges Tempo, genaues Halten in der Haltestelle, Zielbremsen. "Das müssen wir in unserer Arbeit auch gut können", sagt Isaku, der ebenfalls Weltmeister werden will.

Er ist in der Remise Hernals stationiert, fährt auf zehn verschiedenen Linien durch Wien. Am liebsten auf den Ringlinien. Ein gutes Omen? Vielleicht, denn ebendort findet die Weltmeisterschaft statt. Für die WM wird am Samstag, den 13. September, der Ring gesperrt.

Teilnehmer aus aller Welt

Neben Österreich treten noch 24 andere Städte mit einem Zweier-Team in Wien an: Berlin und Leipzig (Deutschland), Casablanca (Marokko) sind ebenso dabei, wie ein Team aus Melbourne (Australien), Rio de Janeiro (Brasilien), San Diego (USA) und Hongkong (China). Und auch aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew fährt ein Duo mit der Straßenbahn zumindest für kurze Zeit dem Krieg davon.